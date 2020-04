Klesbutikk gikk konkurs

Det var Step In Fashion Efterfølgere AS som i går var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Step In Fashion har holdt til i Giljegården 8 i Solakrossen og har solgt klær til kvinner siden 2012.

Butikken omsatte for litt over 1,9 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat før skatt på 101.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Stavanger tingrett kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. juni.

