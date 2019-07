Kledde av kvinne, filmet og befølte henne på fuktig fest

Hendelsen fant sted på et nachspiel i Bjerkreim natt til søndag 7. oktober i fjor.

På nachspielet befant det seg en kvinne, hennes samboer og kameraten til samboeren i tillegg til 29-åringen som nå dømt i forbindelse med saken.

Under nachspielet pratet 29-åringen nesten utelukkende med kvinnen og ingen av de tilstedeværende kjente 29-åringen noe særlig.

På et tidspunkt ble fornærmede og hennes samboer fulle og de gikk for å legge seg på soverommet deres.

Etter en stund lukket 29-åringen opp soveromsdøren, og da samboeren reiste seg opp i sengen lukket han den.

LES OGSÅ: Banket konas elsker med bordbein

Kom ut

Etter en stund kommer fornærmede ut til 29-åringen og også samboerens kamerat er i nærheten.

Han observerer at 29-åringen masserte henne og beføler henne på brystene, rumpa og flere steder på kroppen.

I tillegg dro 29-åringen buksen av fornærmede og tok en rekke seksualiserte bilder av henne.

29-åringens forsvarer hevdet i retten at hans klient skulle frifinnes siden fornærmede hadde samtykket til handlingen.

Det mente ikke Dalane tingrett var tilfelle.

«Både bildene og videoene viser at fornærmede har vært så full at hun åpenbart ikke har hatt samtykkekompetanse. Hun får heller ikke med seg hva som skjer. Først dagen etterpå får hun med seg hva som har skjedd i forbindelse med at videoene blir vist», heter det i dommen.

LES OGSÅ: Mishandlet samboeren med tannbørste

Ikke samtykket

Dermed kom retten til at 29-åringen skulle dømmes for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke hadde samtykket til dette.

Han ble også dømt for å ha tatt bilder/filmet henne uten at hun hadde samtykket til dette.

Politiadvokat Ann-Bjørg Ingebrigtsen la ned påstand om fengsel i ti måneder.

Retten mente at dette var noe for mye og kom til at mannen skulle dømmes til fengsel i seks måneder, og i tillegg må han også betale 2000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Dro opp kjolen til kvinne og tok henne på baken. Da fikk han bank

LES OGSÅ: Tvang samboer til å gå naken langs veien mens han kjørte bak