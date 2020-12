Kjørte varebil i 140 km/t i 60-sone

18-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

Kjøringen fant sted 18. september i år omkring klokken 23.08. Da kjørte 18-åringen en varebil på FV 44 på Nærbø og politiet målte farten hans på stedet til 140 kilometer i timen i 60-sone.

Jæren tingrett kom til at det ikke var tvil om at 18-åringen skulle dømmes til ubetinget fengsel. Samtidig mente retten at det sentrale spørsmålet er hvor lang fengselsstraffen skal være.

«Siktedes fart er langt over den veiledende grensen for hva som skal reageres med ubetinget fengsel. Gjennom kjøring med en slik hastighet har siktede utgjort en stor trafikksikkerhetsrisiko og utvist en mangel på respekt for veitrafikklovens fartsregler og forståelse for de hensyn disse bygger på. I utgangspunktet kvalifiserer forholdet etter rettens syn til en fengselsstraff mellom 30 og 36 dager», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på at 18-åringen hadde erkjent straffskyld på stedet og at han hadde samtykket til tilståelsesdom.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 21 dagers fengsel.

I tillegg kom retten til at han skulle miste førerretten i 32 måneder og at han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

