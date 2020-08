Kjørte ulovlig med denne hengeren på E 39

Det er Statens vegvesen som melder at et transportfirma blir anmeldt for ulovlig kabotasje etter at sjåføren av transporten ble stanset i kontroll på E 39.

– Føreren kunne ikke dokumentere internasjonal last inn i landet som er nødvendig ved kabotasjekjøring. Føreren forandret da dato på et eldre fraktbrev han hadde så det skulle se ut som han hadde en lovlig kabotasjetur, heter det i kontrollrapporten fra Statens vegvesen.

De ulovlige forholdene ble avdekket i forbindelse med at Statens vegvesens kontrollører var på plass ved Krossmoen langs E 39 lørdag for å kontrollere tungtransport.

76 kontrollert

Av de totalt 76 kjøretøyene som ble stoppet i løpet av lørdagen ble 9 tunge kjøretøy plukket ut til utvidet kontroll.

Det resulterte i følgende reaksjoner fra vegvesenet:

En fører blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett for lastebil og for kjøring uten gyldig transportløyve, mens en annen fører ble anmeldt for kjøring uten ha registrert kjøre- og hviletiden sin.

Påsto han hadde mistet lappen på båttur

En fører blir anmeldt for kjøring uten førerrett.

– Føreren mente han hadde mistet serfikatet på båtur og kunne derfor ikke vise det frem, men et søk i Statens Vegvesen sine sytemer viste at fører aldri hadde hatt førerrett for personbil eller noe annet kjøretøy, heter det i kontrollrapporten.

Et vogntog manglet gyldig autopassavtale og bileier fikk da et gebyr på 8000 kr. Det ble i tillegg skrevet ut fem kontrollsedler på diverse tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene.

