Kjørte ulovlig lørdag, kjørte ulovlig mandag

Lørdag meldte Statens vegvesens kontrollører at et transportfirma blir anmeldt for ulovlig kjøring etter at sjåføren av transporten ble stanset i kontroll på E 39 ved Krossmoen.

– Føreren kunne ikke dokumentere internasjonal last inn i landet som er nødvendig ved kabotasjekjøring. Føreren forandret da dato på et eldre fraktbrev han hadde så det skulle se ut som han hadde en lovlig kabotasjetur, heter det i kontrollrapporten fra Statens vegvesen.

To ganger på to døgn

Mandag ble samme kjøretøy stanset igjen – og blir anmeldt igjen

– Et utenlandsk transportforetak som driver med biltransport i landet blir anmeldt etter dagens kontroll for ulovlig kabotasjekjøring. Vogntoget hadde vært i landet lenger en de 7 dagene de har anledning til. Transportforetaket er for øvrig det samme som ble anmeldt etter lørdagens kontroll for samme forhold, heter det i kontrollrapporten.

89 kontrollert

Totalt ble 89 kjøretøy stanset under mandagens trafikkontroll. Åtte tunge kjøretøy ble plukket ut til utvidet kontroll med disse resultatene:

* En fører måtte fjerne sikthindrende gjenstander i synsfeltet (kaffebord) før han kunne kjøre videre.

* Et kjøretøy ble avskiltet grunnet da det var begjært avregistrert grunnet manglende teknisk kontroll.

* Det ble ellers skrevet ut fire kontrollsedler på de undersøkte kjøretøyene.

