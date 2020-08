Kjørte rundt på gater og veier påvirket av hasj og narkotiske tabletter

Den 40 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken tidligere i sommer var oppe i Stavanger tingrett.

Ifølge tiltalen kjørte han motorsykkel på veier og gater i Stavanger den 25. september i fjor omkring klokken 12.45 mens han var påvirket av narkotiske tabletter og THC.

I den forbindelse viste Stavanger tingrett at rusen som tabletten sto for tilsvarte en påvirkningsgrad tilvarende en promille på over 1,2.

Ifølge Stavanger tingrett framgår det av anmeldelsen at 40-åringen ble stoppet i en rutinekontroll.

Videre heter det følgende i dommen fra Stavanger tingrett: «Han ble observert på morgenen på E 39 hvor han foretok en forbikjøring. Det er bemerket i anmeldelsen, og legges til grunn av retten, at kjøringen framsto farlig, hensatt til hastigheten og trafikkbildet».

Fikk rabatt

Ut over dette mente retten at det ikke var spesielle forhold som skal vektlegges i skjerpende retning.

Normalstraff for førstegangsovertredelse av kjøring med over 1,2 i promille er for førstegangsovertredere i spennet mellom 14 og 36 dagers fengsel.

Retten kom til at 40-åringen i utgangspunktet skulle vært dømt til 21 dagers fengsel, mem ga ham noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse og satte straffen til ubetinget fengsel i 18 dager.

Stavanger tingrett kom også til at han skulle dømmes til en betydelig bot og viste til at 40-åringen hadde en brutto månedsinntekt på litt over 44.000 kroner. Dermed ble boten satt til 60.000 kroner.

Retten kom også til at han skulle dømmes til tap av førerretten i to år der han får fradrag for tiden førerkortet har vært i beslag. For å få førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

