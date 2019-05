Kjørte rundt med dette i vinduet

Statens vegvesen hadde torsdag kontroll på E 39 ved Krossmoen.

Resultatet var følgende:

Tre kjøretøy hadde ikke bombrikkeavtaler og i den forbindelse ble det gebyrer på totalt 24.000 kroner.

To vogntog ble rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift.



Et kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av dårlig lastsikring, og sjåføren måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.

Det ble også ilagt kjøreforbud på tre kjøretøy på grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu.

