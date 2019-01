Kjørte over rundkjøringen i Tjensvollkrysset i stedet for rundt den

Kjøreturen fant sted natt til den 19. februar i fjor.

Da hadde den 20 år gamle mannen vært hos en kamerat på Stokka og drukket en god del alkohol. Da han skulle hjem til Tjensvoll der han bodde kjørte han av gårde på E 39 og i Tjensvollkrysset gikk ferden over rundkjøringen, og ikke rundt

denne. Det resulterte i at samtlige dekk på bilen ble ødelagt.

Likevel klarte han å kjøre på felgen opp til Esso-stasjonen i nærheten for å få hjelp av personalet som jobbet der.

Det fikk han imidlertid ikke, og politiet ble tilkalt. Det viste seg at han hadde kjørt bilen mens han hadde 1,64 i promille.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

20-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Påtalemyndigheten foreslo at han skulle dømmes til 24 dagers fengsel. Retten kom til at straffen skulle settes som foreslått av påtalemyndigheten.

I den forbindelse ble det vist til at det var snakk om relativt høy promille.

Det ble også vist til at kjøreturen fant sted på en vei med betydelig trafikk også nattetid og at kjøringen representerte en fare for andre. Retten kom også til at han skulle dømmes til å betale en bot på 10.000 kroner.

Han ble også fradømt retten til å kjøre motorvogn i to år og, han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

LES OGSÅ: Kjørte med 2,11 i promille mens hun hadde datter i bilen