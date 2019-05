Kjørte over midtrabatt og pløyde ned skilt på Madla

Natt til søndag kjørte en bil over en midtrabatt og pløyde ned et par skilt på Madla i Stavanger. Deretter kjørte sjåføren fra stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen i halv fire-tiden og fant den aktuelle bilen ved Nedre Stokkavei. Men føreren så de ikke snurten av.

«Patruljen foretar undersøkelser», skrev Sør-Vest politidistrikt på Twitter.



Søndag morgen kan politiet melde at en mann på 45 år er pågrepet på bopel mistenkt for å ha kjørt bilen i ruspåvirket tilstand. Mannen blir fremstilt for lege og blodprøve sikret. Politiet oppretter sak, opplyser politiet.