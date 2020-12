Kjørte Opel i pillerus

Den 43 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

1. april i år var han ute og kjørte med en Opel på Auglendsveien i Stavanger omkring klokken 10.15.

43-åringen var både ruset på narkotiske tabletter og amfetamin under kjøringen og han hadde heller ikke gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han også i 2016 og 2018 er dømt for kjøring i påvirket tilstand, og at sterke individualpreventive hensyn taler for en streng reaksjon.

Stavanger tingrett viste også til at 43-åringen hadde kjørt bil i forholdsvis sterkt påvirket tilstand på et tidspunkt og på en veistrekning hvor det vanligvis vil være mange andre som ferdes, og at han har utsatt disse for en uakseptabel risiko. I formildende retning la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble fengsel i 56 dager og 51.000 kroner i bot.

43-åringen er allerede fradømt førerretten for alltid, og retten kom ikke til at det er grunnlag for idømmelse av ytterligere fradømmelsesperiode.

