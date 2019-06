Kjørte og kjøpte øl – hadde 3,85 i promille

Klokken 16.45 den 25. august i fjor kjørte 56-åringen bil i Egersund. Blodprøve av ham tatt klokken 18.13 samme dag viste at han hadde 3,85 i promille.

56-åringen forklarte i retten at han i dagene forut for kjøringen hadde drukket betydelige mengder med alkohol. Ifølge 56-åringen drikker han kun øl og retten kom til at den skulle legge dette til grunn.

Han forklarte også at han ikke husker noe fra kjøreturen, noe retten ikke betvilte og også dette ble lagt til grunn.

Mannen bor noen kilometer utenfor Egersund og skulle den aktuelle dagen til butikken for å kjøpe mer øl, noe han også gjorde.

På vei tilbake kolliderte han med en mur – skjønt bilen var fortsatt kjørbar.

Kontaktet politiet

Et vitne som så hendelsen kontaktet politiet. Vitnet så også at 56-åringen kjørte sakte og midt i veien, samt enkelte ganger over i motsatt kjørefelt.

Da politiet kom hjem til ham klokken 17.28 den aktuelle dagen var panseret fortsatt varmt og 56-åringen lå da og sov.

Ifølge 56-åringen hadde han også drukket noe øl etter at han hadde kommet hjem fra handleturen, noe retten også la til grunn.

Spørsmålet var da hvor høy promille 56-åringen hadde hatt under kjøringen?

Begrenset

«Retten har funnet det sikkert at tiltalte må ha hatt en promille over 2,0 under selve kjøringen», heter det i dommen.

I den forbindelse la retten til grunn at politiet var hjemme hos 56-åringen 45 minutter etter at kjøringen fant sted, og at det var begrenset hvor mye øl han kunne drikke i denne perioden med tanke på at promille ble målt til 3,85.

Retten la til grunn at sannsynligvis var promillen langt høyere enn 2,0, men at tvilen skulle komme 56-åringen til gode.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten til grunn at 56-åringen har et alkoholproblem og at han er i målgruppen for et promilleprogram.

Straffen ble fengsel i 60 dager som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et slikt promilleprogram.

Han må også betale 60.000 kroner i bot og mistet førerretten i fem år.

