– Kjørte med promille – endte på taket ved Vinmonopolet

Ifølge brannvesenet fikk de melding om ulykken klokken 10.50 fredag og det ble videre meldt at alle nødetater var på vei.

Like etterpå meldte politiet at de har fått melding om at en bil ligger på taket ved Vinmonopolet i Egersund.

– En person er ute av bilen. Ukjent skadeomfang, meldte politiet.

Kort tid senere ble det meldt at bilen ligger utenfor veibanen at trafikken flyter og at en person blir tilsett av helsepersonell på stedet.

Ifølge politiet har bilen kjørt i inn i en lyktestolpe og er ikke kjørbar. Det var bilberger på stedet.

Fører, mann i slutten av 60 årene, framstår som uskadet. Han ble avhørt på stedet.

Litt før klokken 12.50 meldte politiet at de fikk utslag i alkometeret på promille og mannen samtykket i førerkortbeslag.