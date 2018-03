Kjørte i motsatt kjørefelt med politiet bak seg

Roganytt

73-åringen fra Egersund møtte nylig i Dalane tingrett for uaktsom kjøring.

Mannen forklarte at han var på vei hjem fra Bingo, det var dårlig vær med snø og slaps. Han forklarte også at han kjørte i 30 til 40 kilometer i timen i 50- og 60-sone fordi det var så stygt vær.

Ifølge 73-åringen la han seg i midten og litt over til venstre i veibanen fordi det var så mye snø og vind.

Kjøreturen fant sted omkring klokken 21.45 den 7. februar i år i Eigersund.

Dalane tingrett kom til at 73-åringen hadde vært uaktsom i trafikken og begrunnet det med følgende:

«Når du kommer helt over i motsatt kjørefelt og er der i omkring fem sekunder rett før en bakketopp er det klart en trafikkfarlig situasjon som lett kan ende med trafikkuhell til tross for at veien er lite trafikkert. Retten har videre merket seg at siktede heller ikke så at det var politiet som lå bak seg», heter det i dommen fra Dalane tingrett.

Ifølge 73-åringen oppsto det ingen trafikkfarlig situasjon og han viste også til at han hadde hatt førerkortet i 49 år uten å ha hatt noen trafikkuhell.

Retten kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 4000 kroner.

Han ble også dømt til tap av førerretten i tre måneder.

