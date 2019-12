– Kjørte i 98 km/t i 60-sone

En 43 år gammel mann fra Klepp er tiltalt for å ha kjørt bil i 98 kilometer i timen i 60-sone på Heigreveien i Sandnes.

Kjøreturen skal ha funnet sted litt før midnatt den 13. februar i år.

Kjøreturen skal også ha funnet sted mens mens 43-åringen var påvirket av diverse narkotika – og han skal heller ikke ha hatt gyldig førerkort.

I forbindelse med kjøreturen skal han også ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om dette med blålys og fjernlys.

Saken skal opp i Jæren tingrett den 20. mars 2020.