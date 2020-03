Kjørte i 140 kilometer i timen

En 19 år gammel mann møtte nylig i Dalane tingrett tiltalt for tråkket relativt hardt på gasspedalen.

Klokken 22.10 1. februar i år ble farten hans målt til 140 kilometer i timen i 90-sone i nordgående felt på Motorveien i Sandnes.

Ifølge 19-åringen skulle han kjøre kamerater fra Bjerkreim til Stavanger den aktuelle kvelden.

Han forklarte også at han var klar over at han kjørte for fort, men ikke så mye for fort.

19-åringen samtykket til at saken kunne avgjøres som tilståelsesdom og Dalane tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Mannen ble også dømt til å betale en bot på 13.000 kroner og han mistet også førerretten i åtte måneder.

