Kjørte i 127 i 60-sone

Roganytt

Politiet avholdt fartskontroll på Forusbeen mandag klokken 18.00.

To bilister fikk førerkortet beslaglagt etter at de kjørte i henholsvis 88 og 127 kilometer i timen.

Strekningen hvor laserkontrollen ble gjort har 60-sone.

Åtte tatt for mobilbruk

En time tidligere, klokken 17.00, hadde politiet trafikkontoll langs fylkesvei 44 ved Skjæveland.

Åtte bilister fikk bot for mobilbruk. Én bilist fikk for manglende bilbeltebruk, og én fikk gebyr for nedslitte dekk.

Klokken 17, i Haugesund, ble det også avholdt trafikkontroll – ved Amamdasenteret. Tre fikk bot for manglende bilbeltebruk, og én for mobilbruk.