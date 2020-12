Kjørte bil på parkeringsområde – mistet førerretten for alltid

Den 27 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse sa saken nylig var oppe i Jæren tingrett.

Natt til 9. januar i år brukte 27-åringen cannabis og amfetamin.

Klokken 01.00 samme natt kjørte han bil mens han var påvirket av disse stoffene.

Kjøringen fant også sted uten at 27-åringen hadde gyldig førerkort. Retten kom til at han hadde kjørt med en påvirkningsgrad tilsvarende en promille på mellom 0,5 og 1,2.

Jæren tingrett la til grunn at kjøringen fant sted på en kort strekning på et parkeringsområde og at det ikke oppsto noen konkrete farer i forbindelse med kjøringen.

I formildende retning la også retten vekt på at 27-åringen hadde kommet med en uforbeholden tilståelse.

Samtidig ble det lagt vekt på at han er dømt for bruk av narkotika og ruskjøring i juli 2018.

Dermed ble satt til fengsel i 21 dager og en bot på 10.000 kroner.

I forbindelse med den forrige dommen ble han også fradømt førerretten i to år regnet fra den 3. mars 2018.

Ifølge Jæren tingrett er regelverket slik at dersom en på nytt kjører i ruset tilstand i en løpende tapsperiode skal en idømmes tap av førerretten for alltid.

