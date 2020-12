Kjørte bil mens han var ruset på cannabis, kokain og amfetamin

28-åringen fra Sola kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

27. juni i fjor kjørte han bil i Stavanger mens han var påvirket amfetamin, kokain og cannabis tilsvarende over 0,5 i promille.

Da saken var oppe i retten stilte 28-åringen seg tvilende til at ruspåvirkningen var såpass høy under denne kjøreturen. Med bakgrunn i konklusjonen fra en sakkyndig kom retten til at han den aktuelle dagen var ruspåvirket tilsvarende 0,5 i promille.

Også natt til 21. mars i år kjørte 28-åringen bil på Hommersåk mens han var påvirket av cannabis og amfetamin.

LES OGSÅ: Jobbet i butikk – leverte ut varer til kameratene uten å ta betalt

Også ved denne kjøringen konkluderte retten med at han var ruspåvirket tilsvarende 0,5 i promille.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes for tre tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

«Det er klart straffeskjerpende at siktede etter å ha blitt stoppet av politiet i juni 2019 velger å kjøre bil i ruspåvirket tilstand igjen i mars 2010. Siktede er også en gang tidligere straffet for ruspåvirket kjøring», heter det i dommen.

Dermed ble straffen 30 dagers ubetinget fengsel og 8000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i 18 måneder.

LES OGSÅ: Investeringsfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Kjørte rundt med denne lasten – må betale 43.400 kroner