Kjørte bil i hasjrus – skyldte på moren og stefaren

Den 28 år gamle kvinnen møtte ikke i retten da saken mot henne nylig var oppe. I stedet ble hennes politiforklaring lest opp.

Den 24. januar i fjor ble kvinnen stoppet på E 39 etter å ha kjørt i 100 kilometer i 80-sone. En blodprøve av henne viste også at hun var påvirket av THC tilsvarende en promille på over 0,5.

Kvinnen har nektet for å ha røykt hasj forut for kjøringen. Hun har forklart i avhøret at hun var på besøk hos moren og stefaren forut for kjøringen. Ifølge kvinnen røykte disse hasj innendørs.

Hun forklarte også at hun rullet seg en røyk fra stefarens rulletobakk. Natten før kjøringen røykte hun en røyk som moren hadde rullet til henne – og at hun antok at røyken ville ha smakt rart, om det var noe i den.

Retten kom til at det var fire alternative årsaker til at kvinnen fikk THC i blodet; bevisst røyking, det var THC i røyken til stefar, det var THC i røyken til moren, eller inntak av THC via passiv røyking.

Retten kom til at det ikke var bevist at 28-åringen røykte hasj med vilje. Basert på opplysninger fra et sakkyndig vitne kom retten til at påvirkningsgraden var for høy til at kvinnen kunne ha fått denne ved passiv røyking.

Dermed kom retten til at hun hadde fått THC i blodet, enten fra tobakken til stefaren eller røyken til moren.

Jæren tingrett kom til at hun skulle dømmes for forholdet, at hun hadde handlet uaktsomt og at hun burde kontrollert hva tobakken inneholdt.

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og 10.000 kroner i bot. Hun får også førerkortet tilbake etter at dette har vært beslaglagt siden kjøringen fant sted.

