Kjørte bil i hasjrus

29-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken tidligere i sommer var oppe i Stavanger tingrett.

Blant annet hadde han 38 gram amfetamin og ti gram marihuana som han hadde kjøpt i boligen sin den 6. desember 2017. Han hadde også ett gram amfetamin i bukselommen da politiet ransaket ham samme dag.

18. september 2018 kjørte han bil på Løkkeveien i Stavanger. Ifølge blodprøven som ble tatt av ham var han påvirket av THC tilsvarende en promille på over 1,2. Kjøreturen fant også sted uten at 29-åringen hadde gyldig førerkort. Når det gjaldt straffeutmålingen viste retten til at narkotikaen var til eget bruk og hadde normal styrkegrad.

LES OGSÅ: Skal ha sagt at hvis han ikke hadde vært så religiøs så ville han ha skutt dem

Når det gjaldt kjøring uten å ha gyldig førerkort fant retten det skjerpende at dette fant sted i løpende beslagstid.

I tillegg kom retten til at han skulle gis rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Mest la retten vekt på at saken var blitt gammel uten at 29-åringen kunne lastes for dette. Dette gjorde at retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 90 dager som i helhet ble gjort betinget.

Han må også betale 10.000 kroner i bot og mistet førerretten i to år.

LES OGSÅ: Skal ha brutt seg inn i bolig og forsynt seg med lommebok og innsamlingsbøsse

LES OGSÅ: Skal ha slått og sparket henne og kalt henne stygge ting