Kjørte av veien og kolliderte med fjellvegg

Da saken nylig gikk i Stavanger tingrett møtte ikke den 36 år gamle kvinnen, skjønt retten kom til at saken skulle gå uten at 36-åringen var til stede. Retten tillot også at kvinnens politiforklaringer ble lest opp i retten.

Den første ruskjøringen fant sted 19. januar 2018 i Sarpsborg. Retten kom til at 36-åringen i forbindelse med hendelsen hadde kjørt av veien og inn i en fjellvegg mens hun var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter. Det ble også lagt til grunn at påvirkningsgraden var høyere enn en promille på 1,2 under kjøringen.

Den neste ruskjøringen fant sted på Randabergveien i Stavanger natt til 6. august 2018. Hun ble da stoppet av en politipatrulje. 36-åringen har i politiavhør erkjent at hun ruset seg i et godt døgn før kjøringen, og også i forbindelse med denne kjøringen kom retten til at påvirkningsgraden oversteg en promille på 1,2.

Ble stoppet av politiet

Den tredje ruskjøringen fant sted i Sola klokken 10.10 den 20. august 2018. Også denne gangen ble 36-åringen stoppet av en politipatrulje, og også denne gangen kom retten til at påvirkningsgraden var høyere enn en promille på 1,2.

Stavanger tingrett kom også til at hun skulle dømmes for bruk av narkotika og kjøring uten å ha gyldig førerkort.



Politiet var også hjemme hos 36-åringen 5. mars 2018 i forbindelse med en annen sak. I boligen hennes ble det blant annet funnet batangakniv, kastekniv og en kniv til å tre på fingeren.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at saken var blitt noe gammel og dømte henne til fengsel i 36 dager. Hun fikk også inndratt knivene og betale 10.000 kroner i bot.

Retten kom også til at hun skulle dømmes til tap av førerretten i fem år og at hun må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

