Kjøpte Rolex på finn.no, men kunne se langt etter klokken

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

12. november i fjor lurte han en mann til å betale 60.000 kroner inn på 23-åringens konto for en Rolex-klokke som 23-åringen hadde lagt ut for salg på finn.no, uten å levere klokken som avtalt.

I perioden fra 27. november i fjor fram til 8. mars i år fikk han også fem fornærmede til å betale inn betydelige beløp til seg ved å annonsere for bærbare PC-er og fotoutstyr på finn. no, der ingen av disse fikk varene som avtalt.

Fikk inn over 180.000 kroner

23-åringen skal ha fått inn til sammen 180.051 kroner ved å foreta bedrageriene.

23-åringens forsvarer argumenterte med at hans klient skulle dømmes til samfunnsstraff og argumenterte både med hans unge alder og hans spillavhengighet.

Når det gjaldt sistnevnte kom retten til at det ikke var lagt ned noen dokumentasjon på at han er i en rehabiliteringssituasjon. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 90 dager.

Han ble også dømt til å betale til sammen 116.858 kroner i erstatning til fire av de fornærmede.

