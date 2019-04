I utgangspunktet skulle mannen i 60-årene fra Stavanger ha møtt til et rettsmøte i Stavanger tingrett den 15. mars i år. Dette møtte han ikke opp til og kvelden før sendte han en e-post der han skrev at han var «rammet av akutt sykdom» og at «rettsmøtet måtte utsettes».

I e-posten var det lagt ved en skjermdump av «Nav-siden for sykemelding», hvor det var lagt inn at han var 100 prosent sykmeldt i fem dager med diagnose «influensalignende sykdom».

Stavanger tingrett sendte en e-post til mannen der svaret var at retten ikke fant det sannsynlig at han hadde gyldig fravær.

Mannen sendte da et nytt svar der han opplyste at han hadde «akutt oppkast og diaré».

Retten kom til at saken skulle fremmes og ble utsatt til begynnelsen av april med bakgrunn i at mannen sa at han innen dette tidspunktet ville betale hele kravet.

Kemneren i Stavangers krav er på 5.570.248 kroner og gjelder skyldige skatter med renter og omkostninger fra perioden 2009 til 2016.

Dagen før rettsmøtet sendte mannen en ny e-post til kemneren og retten der han ba om ny utsettelse av rettsmøtet fordi det prosjektet han jobbet med «tar litt tid».

LES OGSÅ: Kvinne konkurs med 1,9 millioner kroner i skattegjeld

Salg av aksjer

Ifølge mannen ville han betale skattegjelden ved hjelp av salg av aksjer i et selskap som han arbeider med et prosjekt i.

Stavanger tingrett kom til at det var tvilsomt at mannen hadde gyldig fravær og kom til at det ikke skulle gis ytterligere utsettelse av saken.

Stavanger tingrett kom til at mannen skyldte 5.523.452 kroner til Kemneren i Stavanger på grunn av en nedskriving av skatten for 2013.

LES OGSÅ: «Synsk» kvinne ble slått konkurs

Høyst usikkert

«Kravene er gamle, og mannens anførsel om at han vil kunne betale innen i dag har vist seg at han ikke har klart. Tidsperspektivet og realismen i at han vil kunne betale innen en kortere tid på grunn av prosjektet han opplyser å arbeide med, framstår som høyst usikkert», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Det ble videre lagt til grunn at mannen var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer. Dette fordi han har vært bostyrer tidligere for et firma som ble drevet av mannen.

Ifølge Bie er det ikke så ofte at kemneren slår personer med privat skattegjeld konkurs.

– Foreløpig vet jeg ikke mer om denne saken og vil innkalle ham til et møte for å høre hva dette dreier seg om, sier Bie til RA.

LES OGSÅ: Byggefirma konkurs – 50 ansatte mister jobben

LES OGSÅ: Butikk i kjøpesenter gikk konkurs