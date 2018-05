Roganytt

Det var Sofra Kebab AS som gikk konkurs i forrige uke.

Sofra Kebab har holdt til på Nytorget i Stavanger.

Bakgrunnen for konkursen var at tre personer, som har vært ansatt på stedet, begjærte Sofra Kebab AS konkurs på grunn av utestående lønn og feriepenger.

Det samlede kravet var på 26.855 kroner.

Ingen fra Sofra Kebab AS møtte til rettsmøtet i Stavanger tingrett og retten kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skifteamling vil bli avholdt den 20. juni i år.

