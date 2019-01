– Kastet hagenisse i hodet på politi

6. februar må en 35 år gammel mann fra Madla møte i Stavanger tingrett for vold mot politiet.

3. juni i fjor, i forbindelse med at politiet skulle pågripe ham, kastet han en hagenisse mot en politistudent slik at denne traff vedkommende i hodet.

Like etterpå skal han ha dyttet en politibetjent og vridd hånden hennes i det han ble lagt i bakken.

Han må også svare for ruskjøring den aktuelle dagen og for å ha kommet med drapstrusler mot politiet i forbindelse med at han ble framstilt på akuttmottaket på SUS.

LES OGSÅ: – Slo kvinner med jernstang og kjetting