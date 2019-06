Det var Coffeeberry Stavanger AS som onsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Coffeeberry Stavanger AS holder til i Klubbgata i Stavanger og opplyste å ha en gjeld på 1,1 millioner kroner.

Det ble også opplyst at selskapets aktiva har en anslått verdi på 50.000 kroner.

Driften var fram til onsdag igangværende og da RA var på stedet var kafeen fortsatt åpen.

Coffeeberry Stavanger AS omsatte i 2018 for 4,2 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 794.000 kroner.

LES OGSÅ: Bakeri slått konkurs

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 3. september i år.

LES OGSÅ: Sjokoladefabrikk slått konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk slått konkurs