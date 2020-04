Kafé slått konkurs

Det var Skatteetaten og Kemneren i Stavanger som begjærte firmaet Hulid AS konkurs.

Hulid AS er firmaet til Eddi Eidsvåg som blant annet har stått for driften av Kafé Go Nok som holder til i Gamle Stavanger.

Bakgrunnen for konkursbegjæringen var et krav på 324.346, hvorav 214.654 kroner var til Skatteetaten.

Hulid AS omsatte for 429.000 kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 800.000 kroner.

Skyldneren erkjente å skylde merverdiavgift og arbeidsgiveravgift, men mente at deler av kravet var for stort.

LES OGSÅ: Klesbutikk i kjøpesenter gikk konkurs

Det ble også opplyst at på grunn av koronasituasjonen ikke er drift i selskapet og Eidsvåg motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

– Vi klarte det dessverre ikke, men har jobbet intenst for å få det til. Vi har ingen andre å skylde på enn oss selv og koronaen, sier Eidsvåg til RA.

Dermed kom Stavanger tingrett til at saksøkerne har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Retten kom også til at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. juni i år.

LES OGSÅ: Transportfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Hyttefirma gikk konkurs