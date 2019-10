Klokken 05.20 fikk politiet melding om et jordskred på fylkesvei 45, like sør for Ragsvatnet.

Kjøretøy kunne komme forbi, men politiet ba folk om å være forsiktige.

Entreprenør ble sendt til stedet for å rydde.

Klokken 06.30 melder operasjonsleder i politiet at veien er ryddet og at trafikken kan gå som normalt.

LES OGSÅ: Vold på flyplassen: Gjerningsmann stakk av i drosje