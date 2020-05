Jobbet på Vigrestad, dro til Forus og kjøpte byggeplater – på veien hjem ble han stoppet av politiet

Den 29 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Dalane tingrett.

Kjøreturen fant sted på ettermiddagen den 16. oktober i fjor.

Ifølge 29-åringen hadde han den aktuelle dagen vært på en jobb på Vigrestad. Etter dette dro han til Forus for å kjøpe noen byggeplater, før han kjørte hjemover mot Egersund.

Da han kom til Runaskaret på E 39 ble han stoppet av UP hvor disse utførte tester på ham. Etter dette ble han kjørt til legevakten for ytterligere testing.

Ifølge 29-åringen ble han overrasket av resultatet av blodprøven, men erkjente resultatet av denne.

Mannen forklarte i retten at hadde røykt hasj dagen før, og at han ikke følte seg påvirket da han kjørte.

Dalane tingrett kom til at mannen skulle dømmes for å ha kjørt bil mens han var påvirket av THC tilsvarende en promille på over 0,5.

Retten kom også at han skulle dømmes for å ha oppbevart 39 gram hasj i bilen og 2,2 gram hasj i boligen sin.

Dalane tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

I tillegg kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 60.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

