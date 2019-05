Jobbet på sykehjem og valgte å svindle Nav

En 41 år gammel kvinne er i Stavanger tingrett dømt for trygdebedrageri.

Dette ved at hun i perioden fra januar 2012 til april 2013 innleverte meldekort til Nav der hun unnlot å opplyse om timene hun jobbet.

Kvinnen var blant annet ansatt på to sykehjem i distriktet i den aktuelle perioden.

Stavanger tingrett kom til at kvinnen hadde handlet forsettlig og at hun skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse.

Retten la også vekt på at saken var blitt svært gammel. Dermed ble straffen 30 dagers betinget fengsel.

