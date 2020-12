Jobbet på skole og valgte å svindle Nav

Den 34 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Jæren tingrett.

I periodene fra 29. januar til 16. mai 2018 og 27. august til 2. desember 2018, samt fra 28. januar 30. juni 2019 opplyste hun på meldekortene hun sendte til Nav at hun kun hadde jobbet 86 timer i de aktuelle periodene.

I realiteten hadde hun jobbet 900 timer, blant annet ved to skoler i distriktet og fikk utbetalt 89.817 kroner som hun ikke hadde krav på.

Jæren tingrett kom også til at hun skulle dømmes for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlig myndighet.

I forbindelse med straffutmålingen viste retten til at beløpet det er snakk om er under folketrygdens grunnbeløp på gjerningstiden og at det klare utgangspunktet når det gjelder rettspraksis er at det skal reageres med samfunnsstraff.

LES OGSÅ: Mann svindlet Nav for tredje gang



Trygdebedrageriet ble avdekket av Nav i juli 2017 og anmeldt til politiet 6. mars i år.

Da politiet fikk saken gjorde de flere forsøk på å komme i kontakt med 34-åringen uten hell.

Etter dette ble saken liggende til september i år da 34-åringen ble avhørt.

Dermed kom Jæren tingrett til at den skulle legge noe vekt på tidsbruken i saken og dømte henne til 30 timer samfunnsstraff.

LES OGSÅ: Var i utlandet – fikk moren til å sørge for at han fikk utbetalt dagpenger fra Nav

LES OGSÅ: Svindlet Nav mens han jobbet i parkeringsselskap