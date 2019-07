Jobbet i «oljå» og svindlet Nav

Det gjorde det vel strengt tatt ikke.

Nylig møtte 42-åringen i Stavanger tingrett for trygdebedrageri.

Dette ved at han i perioden fra desember 2015 til 19. januar 2017 opplyste på meldekortene han sendte til Nav at han jobbet 210 timer i den aktuelle perioden. Det faktiske antallet var 1245 timer.

I den aktuelle perioden jobbet mannen i to oljerelaterte selskaper og trygdebedrageriet førte til at han ikke utbetalt 185.100 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

42-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i retten.

Da mannen møtte i retten forklarte han at ikke tenke så nøye over hvordan han rapporterte til Nav og at han tenkte at det ordnet seg.

Ifølge dommen var han likevel klar over at rapporterte noe annet enn det han faktisk arbeidet.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han hadde handlet grovt uaktsomt og at han skulle dømmes for grovt trygdebedrageri.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 42-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt noe gammel uten at han kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 30 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

