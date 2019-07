Jobbet i dagligvarebutikk og valgte å svindle Nav

Nå er en den 27 år gamle mannen fra Stavanger dømt for trygdebedrageri i Stavanger tingrett.

27-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

Ifølge tiltalen jobbet han i en dagligvarebutikk i Stavanger i perioden fra 2. mai til 22. oktober 2016.

På meldekortene han sendte til Nav opplyste han at han ikke hadde vært i arbeid i denne perioden.

Dette til tross for at han faktisk hadde arbeidet 555 timer i butikken og fikk dermed utbetalt 138.508 kroner som han ikke hadde krav på.

Retten kom til at beløpets størrelse tilsier at bedrageriet er grovt og at hovedregelen er at det skal dømmes ubetinget fengsel dersom beløpet overstiger folketrygdens grunnbeløp.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på 27-åringens uforbeholdne tilståelse.

Retten kom også til at saken hadde hatt lang liggetid hos politiet som 27-åringen ikke kunne lastes for.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

