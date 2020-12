Jobbet i butikk – ga ut varer til kameratene uten å ta betalt

27-åringen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

På det aktuelle tidsrommet var mannen ansatt i en butikk i Sandnes.

I tidsrommet fra og med februar til og med mars i år leverte han ut varer til to kamerater til en samlet verdi av 42.225 kroner uten på ta betalt for disse.

LES OGSÅ: Kjørte bil på parkeringsområde – mistet førerretten for alltid

Jæren tingrett kom til at dette medførte uberettiget vinning for kameratene og viste også til at 27-åringen i retten hadde erkjent at han visste at det han gjorde var galt.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 21 dager og 5000 kroner i bot. Mannen har allerede betalt/levert tilbake varer for 7900 kroner.

Retten kom også til at han skulle betale 34.325 kroner i erstatning til den tidligere arbeidsgiveren.

LES OGSÅ: Vil inndra 1.553.645 kroner fra mann

LES OGSÅ: Var i utlandet – fikk moren til å sørge for at han fikk utbetalt dagpenger fra Nav