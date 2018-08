Jente (17) i varetekt: – Sier at planen hennes er å drepe noen

Roganytt

1. august i år ble den 17 år gamle jenta varetektsfengslet i Jæren tingrett. Hun befinner for tiden på ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Bergen.

Bakgrunnen for det er at hun i forkant av dette skal ha blitt pågrepet med en kniv i Stavanger og at hun skal ha sagt at hun ville drepe noen.

I forbindelse med at hun ble tilbakeført til barnevernsinstitusjonen der hun bor i Sandnes skal hun ha utøvd vold mot to politibetjenter og truet disse.

Statsadvokat Folke Åmlid har allerede tatt ut tiltale på noen av forholdene. I tillegg er 17-åringen siktet for en rekke andre forhold som omhandler vold og grove trusler.

I all hovedsak er det politibetjenter som har blitt utsatt for dette, blant annet i forbindelse med vakthold overfor henne.

Jæren tingrett kom til at det var gjentakelsesfare og viste blant annet til at jenta er dømt til betinget fengsel i fem måneder for tilsvarende i mars i år.

Fra hun fikk denne dommen har hun blitt tiltalt eller siktet for ytterligere åtte forhold som omhandler vold.

LES OGSÅ: – Drepte mann med gasbind

– Vil drepe noen

«Illustrerende for den overhengende gjentakelsesfaren er uttalelsene hennes i retten om at hun vil fortsette med voldsutøvelse og trusler, og at det ikke er noe eller noen som kan stoppe henne i dette. Hun sa også at planen hennes er å drepe noen, og at hun selv tror at hun allerede hadde gjort dette dersom hun ikke hadde blitt stanset», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

15. august ble varetektsfengslingen forlenget med 14 dager i Bergen tingrett.

I begge fengslingsmøtene har barnevernet gitt uttrykk for at det ikke finnes alternative plasseringer for 17-åringen og at hun har det strengeste regimet som barnevernet har å tilby.

Blant annet følges hun av to ansatte når hun er utenfor institusjonen.

LES OGSÅ: – Drepte hunden sin fordi den snakket med politiet

– Ikke godt nok tilbud

Anne Kroken, 17-åringens forsvarer, sier til RA at hennes klient erkjenner de faktiske forholdene, men at hun ikke erkjenner straffskyld. Hun er svært lite fornøyd med at hennes klient nå er varetektsfengslet.

– Dette er et resultat av at barnevernet ikke har hatt et godt nok tilbud til henne. Hun er plassert på tvang i regi av barnevernet og så pådrar hun seg alle disse straffbare forholdene, sier Kroken til RA.

Hun mener at barnevernet plikter å finne et bedre tilbud til hennes klient.

– Fengsel er feil sted for henne og det er meningsløst at hun skal være fengslet fordi at barnevernet ikke har gitt henne et skikkelig tilbud. Hun er et barn og skal ha et annet tilbud enn fengsel, sier Kroken til RA.

Fengslingsspørsmålet skal behandles på nytt onsdag.

Da vil Kroken be retten om å pålegge barnevernet i Sandnes å gi hennes klient et annet tilbud.

LES OGSÅ: Mor lurte datterens overgriper