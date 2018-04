Jente (13) ble voldtatt

Roganytt

Da saken i desember i fjor gikk i Jæren tingrett ble den 19 år gamle mannen dømt til fengsel i ett år og seks måneder. Hele straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Bakgrunnen for dommen var at han ble funnet skyldig i seksuell omgang med en 13 år gammel jente.

Den seksuelle omgangen var frivillig fra fornærmedes side, men ifølge den nye straffeloven regnes seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt.

Den seksuelle omgangen fant sted sommeren 2016 i Sandnes etter at fornærmede hadde blitt kjent med hverandre gjennom felles venner. 19-åringen var på dette tidspunktet 17 år gammel.

Det har ikke blitt anket over tingrettens bevisvurdering, men på straffeutmålingen.

– Var jevnbyrdige

Odd Rune Torstrup, 19-åringens forsvarer, mener at tingretten har gjort en feil når det gjelder jevnbyrdighet mellom fornærmede og hans klient.

Han mener at feilen går på at tingretten har lagt til grunn at aldersforskjellen ikke skal overstige tre år og seks måneder med tanke på jevnbyrdigheten.

Aldersforskjellen mellom dem er tre år og åtte måneder.

Statsadvokat Asbjørn Eritsland mener at tingrettens avgjørelse er korrekt og at aldersforskjellen er for stor til at de har vært jevnbyrdige.

Eritsland mente også at tingretten har gjort en feil når den har anvendt betinget fengsel som straff.

Han mente at 19-åringen burde har vært dømt til samfunnsstraff og la ned påstand om at han ble dømt til 350 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på to år.

Verken Torstrup eller Eritsland fikk medhold.

– For alvorlig

Rettens mindretall ga Eritsland medhold og viste til at handlingen var for alvorlig til at det kunne reageres med betinget fengsel.

Flertallet kom til at aldersforskjellen var for stor til at 19-åringen skulle frifinnes, men at det var tilstrekkelig å dømme ham til betinget fengsel. Dermed ble både anken fra 19-åringen og påtalemyndigheten forkastet.

Retten kom også til at 19-åringen skulle betale fornærmede 50.000 kroner i oppreisningserstatning.

