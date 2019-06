– Jeg drakk en halvflaske vodka etter at jeg krasjet

En 43 år gammel mann fra Madla møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for ruskjøring og ymse relatert til bilkjøring.

Blant annet var han ute og kjørte den 31. desember i fjor.

Ifølge 43-åringen hadde han tenkt å forholde seg rolig til nyttårsfeiringen, men slik gikk det ikke da en kamerat tok kontakt med ham. Kameraten tilbød ham en halv flaske med vodka mot å bli kjørt fra Tananger til Sola sentrum.

Etter noe om og men kjørte han mot Tananger og i den forbindelse registrerte fotoboksen på Revheimsveien at han kjørte i 92 kilometer i timen i 50-sone.

Etter å ha kjørt kameraten til Sola fortsatte han via Solasplitten. Da han nærmet seg avkjøringen til E 39 mistet han kontroll over bilen som gikk gjennom autovernet og stoppet i en bakke nedenfor veien.

Ifølge 43-åringen ble han så forstyrret av telefonen som ringte at han mistet oppmerksomheten. Han selv var uskadd, men det var store skader på bilen og ifølge 43-åringen tenkte han at det var best å komme seg hjem før han ringte etter bergingsbil. Det var regn og vind i området og 43-åringen fikk nordover til fots. Etter å ha gått over en mark oppdaget han en bolig og han gikk dit for å få hjelp til å tilkalle en drosje.

LES OGSÅ: – Bet bestefaren og brant ned huset hans

Betydelig beruset

Da huseieren og en gjest i boligen åpnet døren framsto 43-åringen som åpenbart og betydelig beruset. I samme øyeblikk oppdaget huseier at politiet var ute på motorveien og da 43-åringen ble spurt om han hadde noe med dette å gjøre, bekreftet han dette.

Politiet ble varslet og det endte med at han ble pågrepet av en politipatrulje og tatt med til blodprøvetaking – som viste at han hadde en promille på 1,99.

Ifølge 43-åringen hadde ha blitt oppskaket av hendelsen og at han tok til å drikke fra vodkaflasken etter at han hadde krasjet.

LES OGSÅ: Kvinne kjørte sønnen (7) til bursdag med 2,49 i promille

Ikke trodd

Den forklaringen mente retten den trygt kunne se bort fra og viste at det gikk en halvtime fra han krasjet til han ble pågrepet.

«At tiltalte, etter at han hadde fått summet seg, skal ha maktet å innta en så vidt betydelige mengde konsentrert vodka, innenfor det tidsrom det er tale om, ser retten helt bort fra. Retten legger til grunn at tiltalte har inntatt alkohol forut for kjøringen», heter det i dommen.

Han ble også dømt for en ruskjøring som fant sted den 15. august i fjor. Han skulle da hjelpe en kamerat som var gått tom for bensin. Han tok derfor med seg en bensinkanne og fraktet denne med mopeden sin. Det var imidlertid noe galt med motoren til mopeden, noe som gjorde at denne gikk svært sakte. Dette førte til at trafikken bak gikk svært sakte, noe som ble observert av en politipatrulje som var på stedet.

I tillegg ble han også dømt for en ruskjøring som fant sted på Storhaug den 24. mars i år. I tillegg ble han dømt for å ha kjørt en rekke ganger uten å ha gyldig førerkort. Straffen ble fem måneder i fengsel og en bot på 15.000.

LES OGSÅ: Kjørte og kjøpte øl – hadde 3,85 i promille