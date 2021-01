IT-firma slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Caveo AS ble slått konkurs.

Bakrunnen for det var et krav på 106.350 kroner i skyldig moms og skatt.

Caveo AS har holdt til i Vassbotn i Sandnes og har drevet med konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi.

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs

«Saksøker har redegjort for saken, det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Skatteetaten har et krav på 106.350 mot skyldner. Det ble den 30.09.2020 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra Jæren tingrett.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 26. februar.

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma gikk konkurs

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs