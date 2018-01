Roganytt

Det var en 41 år gammel mann fra Vigrestad som nylig måtte møte i Haugaland tingrett for å ha kjørt for fort.

Bakgrunnen for det var at den 12. mars i år ble stoppet for å ha kjørt i 93 kilometer i timen i 80-sone i Etne.

Det var tre bilførere som kjørte i kø som ble stoppet og av disse kjørte 41-åringen i midten.

Godtok

Av de tre godtok to av disse et forenklet forelegg på 3300 kroner.

41-åringen nektet imidlertid å vedta dette og dermed gikk saken til retten.

41-åringen krevde også å få se målingen – noe han fikk, men nektet fortsatt for å ha kjørt i 93 kilometer i timen.

Da saken nylig var oppe i retten nektet han fortsatt for å ha kjørt i 93 kilometer i timen og viste til at han hadde brukt cruisekontroll og en ekstern GPS under kjøringen.

Innrømmet

Han innrømmet imidlertid at han hadde kjørt for fort, men ikke over 90 kilometer i timen.

Ifølge 41-åringen ville han akseptere å bli dømt for å ha kjørt i 88 kilometer i timen.

Retten kom til at det ikke var noe galt med politiets lasermåler og videre at han skulle dømmes for å ha kjørt i 93 kilometer i timen.

Dermed ble han dømt til å betale en bot på 4000 kroner pluss 2000 kroner i saksomkostninger.

«Retten finner videre at tiltalte ikke har hatt noen som helst grunn for å ta saken til retten og at han derfor må ilegges sakskostnader. Hans nektelse av å vedta forelegget framstår som en obstruksjon. I så måte vises det også til at tiltalte har erkjent å ha kjørt for fort, men er uenig i forhold til tre kilometer i timen når det gjelder målingen», heter det i dommen.

