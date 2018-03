Innrømmer brudd på klausul

Roganytt

Alfred Ydstebø og Base Gruppen AS har saksøkt Kjetil Andersen, The Property Group AS, Petrus AS, Petter Smedvig Hagland, Thomas Mjeldheim og iManagement AS for 130 millioner kroner, for det Ydstebø mener er tapt gevinst.

Det mener ikke motparten. Saken fortsatte i går med at Nina Thommesen og Bård I. Koppang kom med sitt innledningsforedrag.

Thommesen og Koppang er advokatene til Kjetil Andersen, som skal komme med sin partsforklaring i saken onsdag.

iManagement er Andersens selskap. Andersen var fram til sommeren 2016 ansatt i Base Gruppen AS.

Ikke erstatningspliktig

Saken handler i stor grad om Andersen brøt konkurranseklausulen i forbindelse med at han sluttet i Base Gruppen AS og startet opp egen virksomhet.

Ifølge Thommesen har Andersen erkjent at han har utvist aktivitet som samlet sett kan omfattes av «bistand» etter konkurranseklausulen.

– Samtidig så mener dere at dette ikke erstatningspliktig?

– Det stemmer, sier Thommesen til RA.

– Hvorfor?

– Fordi at dette fant sted på et tidspunkt da det ikke ble foretatt noe salg av tomten. Dette skjedde lenge etterpå, sier Koppang til RA.

Først i slutten av april 2016 selger selskapet Tjensvollveien 31 (TV31) Alstor-tomten til Peter Smedvig Haglands selskap Petrus AS.

Vesentlig høyere bud

Forut for dette har en rekke andre interessenter vært på banen, deriblant Ydstebø og også Hagland som har vært inne på et tidligere tidspunkt.

Frederik Hansen, daglig leder i TV31, skriver da en epost til Ydstebø at de har fått et vesentlig bedre tilbud fra en annen aktør, og at de har valgt å gå videre med denne.

Andersen har tidligere sagt til RA at de ser på angrepet fra Base Gruppen AS som et personlig angrep.

Godt arbeidsforhold

Ifølge Thommesen var Andersen ansatt i Base Gruppen AS fra 17. januar 2007 og arbeidet der i åtte år før han inngikk en sluttavtale 16. juli 2015.

Saksøkerne har sagt sitt om arbeidsforholdet.

– Vi mener at dette var et godt arbeidsforhold der Andersen skapte betydelige inntekter. Han mottok god lønn, hadde svært gode bonuser, hadde eierandeler i en rekke tilknyttede selskaper hvor han også hadde styreverv og lederposisjoner, sa Thommesen i sitt innledningsforedrag.

Allerede på våren 2015 prøvde Base Gruppen AS å få kjøpt Alstor-tomten. Det ble gjort flere framstøt i den forbindelse uten at de kom i mål med dette.

Det var Andersen som jobbet med dette for Base Gruppen AS. Andersen og hans advokater mener at Andersens brudd på konkurranseklausulen ikke var en nødvendig betingelse for at Petrus AS fikk kjøpe eiendommen.

De mener også at det heller ikke kan legges til grunn at Base Gruppen AS ville ha fått kjøpt Alstor dersom ikke Petrus AS hadde kommet med bud på tomten.

I tillegg mener de at Base Gruppen AS ikke er påført noe økonomisk tap ved at Petrus AS fikk kjøpe tomten.