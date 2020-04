Rundt klokken 04.00 natt til fredag meldte politiet om et innbrudd i Langgata 91 i Sandnes.

– Gjerningspersoner har kommet seg inn ved å knuse et vindu. Funn av henslengt gods like ved, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter, og legger til at de har patruljer som søker i området.