På bildet er det bilen til venstre som kjører i feil kjøreretning. Bildet er tatt med et av kameraene i Ryfylketunnelen da en varebil kjørte i motgående felt onsdag ettermiddag.

I løpet av onsdag denne uken ble Ryfylketunnelen stengt to ganger, på grunn av bilister i motgående kjørefelt.

Den første meldingen kom klokken 14.17. Da ble politiet om varslet om en varebil som kjørte i motgående trafikkløp mot Hundvåg i tunnelen.

Tunnelen ble stengt og en patrulje stanset bilen som da var på vei mot Solbakk igjen. På grunn av språkproblemer skal ikke politiet ha fått en forklaring fra sjåføren, meldte Aftenbladet.

Mannen som kjørte varebilen mistet førerkortet.

Onsdag kveld ble det nok en gang slått full alarm, da en ny bil ble observert i motsatt kjøreretning, mot Hundvåg i Ryfylketunnelen. Tunnelen ble stengt. Bilen kjørte til Solbakk. Føreren, en mann i 30-årene, mistet førerkortet.

– To helt ulike hendelser

Seniorrådgiver i Statens vegvesen, Øyvind Ellingsen sier det er viktig å forstå at hendelsene på onsdag er veldig ulike.

– Det virker som den første sjåføren kjørte i feil tunnelløp fordi han ikke visste bedre. Han innså han kjørte feil, snudde, men ble møtt av bommen da tunnelen allerede var stengt.

Da måtte han snu igjen, forklarer Ellingsen.

Han understreker at han ikke kan fatte og begripe hvordan sjåføren kjørte feil.

– Det er ufattelig at det går an. Det er kjempegodt skiltet, og vi har ikke venstrekjøring i Norge. Alle skilter og lys er internasjonale, som alle som har sertifikat skal kunne – uavhengig av nasjonalitet, sier Ellingsen.

LES OGSÅ: – Kjørte i motgående løp i Ryfylketunnelen

– Med vilje

Hendelsen på kvelden skal derimot ha vært med viten og vilje.

– Sjåføren sto i kø, da vi skulle kontrollere at det ikke var biler i tunnelen og sjekke at alle sikkerhetsfunksjoner fungerer. Det må vi gjøre hver dag for åpne et tunnelløp for toveistrafikk. Han vrenger bilen ut av køen, kjører forbi og inn på løpet som er stengt. Det er veldig alvorlig å ikke respektere at tunnelen er stengt. Politiet måtte rykke ut. Det som skjer er at det går ytterligere lengre tid før vi kan åpne for alle de som følger regler og lover og står i kø, forklarer Ellingsen.

Ryfylketunnelen er utstyr med sensorer som fanger opp når biler kjører i feil kjøreretning. Da blir det tatt bilder automatisk med nærmeste kamera, og Vegtrafikksentralen blir varslet.

Bommene går ned og tunnelen blir stengt. Vegtrafikksentralen varsler politiet, som ved begge hendelsene på onsdag var raskt på plass.

LES OGSÅ: Enda en sjåfør kjørte i motgående løp i Ryfylketunnelen

– Lite vi kan gjøre

Ellingsen sier at det er lite de kan gjøre med at folk bryter trafikkreglene.

– Vi har gjort det vi kan. Vi oppfordrer så klart folk til å respektere bommene og skiltingen. Det sier seg selv hva risikoen er om man kjører i motgående kjørefelt. Det blir jo det samme som å kjøre i feil felt på motorveien.

Han legger til at de ikke ser ytterlige tiltak de kan gjøre med skilting, og gjentar at det er godt skiltet og ufattelig at noen kan rote seg inn i feil tunnelløp.