Sør-Vest politidistrikt meldte klokken 06.00 søndag morgen om at en snøras sperret Hunnedalsveien ved Hallbrekkvæven.

Politiet opplyser også at Vegmeldingssentralen vil oppdatere via sin hjemmeside. Ved 09.30-tiden meldte Sør-Vest politidistrikt at veien blir stengt hele søndagen.

– FV 45 Hunnedalen vil forbli stengt søndag. Ny vurdering mandag 12. februar, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Yr.no melder om stiv kuling fra sørøst i Hallbrekkvæven, og fra midt på dagen er det meldt liten storm. Det er også sendt ut varsel om stor snøskredfare i Rogaland.