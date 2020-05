Hotell gikk konkurs

Det var Sauda Fjordhotell Drift AS som var i Haugaland tingrett torsdag og begjærte oppbud.

Hotellet holder til i Saudasjøen og opplyste i retten å ha en gjeld på 3.662.471 kroner-

Det ble også opplyst at selskapets aktiva, som i det vesentligste består av utestående fordringer og diverse øl, vin og brennevin, med en samlet anslått verdi på 48.600 kroner.

Sauda Fjordhotell Drift AS omsatte for litt over 5,9 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat på 1,75 millioner kroner. Hotellet har hatt 17 ansatte.

Haugaland tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

«Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, selv om styret i siste protokoll uttaler at de er innstilt på videre drift dersom dette er mulig. Det foreligger ingen konkrete planer eller redegjørelser for hvordan videre drift skal være mulig sett i lys av selskapets økonomiske situasjon», heter det i kjennelsen.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Jarle Bachmann er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 2. juli.

