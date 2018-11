Litt over klokken 02.00 søndag rykket politiet ut til Gausel stasjon for å ta seg av en mann som holdt dørene på nattoget åpne, slik at toget ikke kom seg videre.

Det endte ned at en mann på 24 år ble anmeldt for å hindre offentlig transport.

Ifølge politiet var han for full til å bli avhørt og ble bortvist fra stedet.