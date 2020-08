Hjalp mor med nettbanken – overførte penger til seg selv

En 60 år gammel mann møtte nylig i Sunnhordland tingrett tiltalt for grovt underslag.

Underslaget fant sted i perioden fra september 2018 til mai i år.

Ifølge tiltalen hjalp han sin mor ved 16 anledninger med å betjene nettbanken.

Ved de 16 anledningene overførte han til sammen 360.997 kroner fra hennes sparkekonto over til sin egen konto, uten hennes kjennskap og samtykke.

Til eget forbruk

Pengene har dekket eget forbruk.

60-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

Sunnhordland tingrett kom til at 60-åringen hadde handlet med forsett, at underslaget var grovt og at 60-åringen brøt den særlige tillit hans mor hadde gitt ham.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 90 dager, og han ble også dømt til å betale tilbake 360.997 kroner til moren sin.

