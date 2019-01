– Helt greit å sone – bare han slapp å gjøre det på Sandeid

En 27 år gammel mann fra Egersund møtte nylig i Dalane tingrett tiltalt for å ikke ha møtt til soning av en tidligere dom.

Mannen skulle ha møtt til soning ved Sandeid fengsel klokken 14.00 den 3. september i fjor.

Det gjorde han ikke, men kom til fengselet noen dager senere fordi han ønsket å trappe ned på medisinene han brukte.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at 27-åringen skulle dømmes til syv dagers ubetinget fengsel.

Ifølge 27-åringen mente han at det var greit med syv dagers fengsel bare han ikke måtte sone på Sandeid.

27-åringen forklarte også at han ønsker å sone fengselsstraffen og ikke betale noen bot. I tillegg sa han i retten at han likte Stavanger fengsel for der er det orden og ikke så fritt.

Dermed kom Dalane tingrett til at han skulle dømmes til syv dagers ubetinget fengsel.

