Haugesund-ordfører anmeldt for brudd på hytte- og bålforbud

Ordføreren overnattet på hytta i Nedstrand i Tysvær kommune mens hytteforbudet fortsatt var gjeldende. Forbudet ble opphevet mandag 20. april.

– Jeg har gjort en dum feil, som jeg ser i ettertid. Dette beklager jeg på det sterkeste. Det er ene og alene mitt ansvar, sier Mohn til NRK.

Sør-Vest politidistrikt igangsatte etterforskning for brudd på hytteforbudet etter at naboer reagerte på ordførerens tilstedeværelse på hytta i helga.

Mohn opplyser til NRK at han dro på hytta for å brenne hageavfall. Han blir også etterforsket for brudd på bålforbudet, som trådte i kraft 15. april.

– Politiet har på eget initiativ opprettet etterforskning etter mistanke om brudd på hytteforbud og bålforbud, sier politiadvokat Gunnveig Breistein.

Brudd på hytteforbudet kan medføre bot på 15.000 kroner, eller subsidiært fengsel i 10 dager.

