Har vært varetektsfengslet i halvannet år – torsdag ble han frifunnet for voldtekt

Da saken i mai i år gikk i Stavanger tingrett ble 46-åringen fra Romania dømt til fire års fengsel. Torsdag var han en fri mann etter at Gulating lagmannsrett kom til at han skulle frifinnes.

Retten delte seg i et flertall og et mindretall der mindretallet mente at han skulle dømmes for voldtekten.

Flertallet la følgende til grunn:

29. oktober 2016 var fornærmede på et arrangement i Stavanger sammen med to venninner.

Litt før midnatt ble hun bortvist fra stedet på grunn av beruselse. Etter dette tok hun en taxi til Stavanger sentrum der hun var på to utesteder.

Teledata viser at det ikke har vært aktivitet på hennes telefon fra klokken 00.17 og klokken 08.38 neste dag da hun bestiller en taxi fra en bolig i Stavanger.

Retten kom til at det ikke var noe bemerkelsesverdig med bestillingen og kjøreturen gikk også forbi politistasjonen i Stavanger. Ifølge sjåføren virket fornærmede helt normal.

Ringte til venninne

Klokken 08.50 ringte fornærmede til en av venninnene hun hadde vært med kvelden før.

Samtalen ble innledet med at om hun kunne si at fornærmede hadde overnattet hos henne, fordi hun var usikker på om hun skulle fortelle samboeren hva som hadde skjedd.

Fornærmede forklarte videre at hun hadde blitt med på et nachspiel og at hun hadde blitt utsatt for en gruppevoldtekt.

Fornærmede forklarte også at hun hadde vært hos politiet og anmeldt forholdet og at det var blitt tatt DNA-prøve.

Like etter ringte hun samboeren der hun fortalte at hun var blitt voldtatt, at hun hadde vært hos politiet og at gjerningsmennene var tatt.

Ikke hos politiet

Først noen dager senere fikk samboeren vite at hun ikke hadde vært hos politiet, men at hun hadde sagt dette for å roe ham ned.

Noen dager senere ble hun undersøkt ved voldtektsmottaket hvor det ble funnet DNA som stammer fra 46-åringen fra Romania.

Han ble først pågrepet i mai 2017 og har siden vært varetektsfengslet. Han har først nektet for å ha vært i kontakt med fornærmede, men har etter hvert forklart at samleiet var frivillig fra fornærmedes side.

Rettens flertall kom til at den ikke kunne se bort fra dette var tilfelle, og at han skulle frifinnes.

Retten kom også til at han skulle frifinnes for å ha foretatt seksuelle handlinger mot en annen kvinne.

Anne Kroken, 46-åringens forsvarer, sier at hennes klient hele tiden holdt fast ved at han ikke er skyldig i voldtekt.

– Han er lettet over at han nå endelig har blitt trodd. Han har vært fengslet siden våren 2017 og dette har vært svært tungt for ham, sier Kroken som nå skal hjelpe sin klient med å søke erstatning.

