– Har rykket ut til trailervelt

Roganytt

Det er brannvesenet som melder klokken 13.55 torsdag at brannvesenet i Hå er på vei til en trailervelt på Vigrestad.

Klokken 14.09 kom det melding fra politiet der de opplyser at ulykken skal ha funnet sted på FV 44 . Det skal være tilhengeren på traileren som har veltet. Skal ikke være personskade.

Brannvesen og politi er på vei til stedet, melder politiet.

Klokken 14.14 melder politiet at de er på stedet, at ett kjørefelt er åpent og at det er manuell dirrigering på stedet.